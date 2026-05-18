Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Münür Özdiren, müzelerin geçmiş medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, vatandaşları müzeleri ziyaret etmeye ve kültürel mirasa sahip çıkmaya çağırdı.

Özdiren, Dünya Müzeler Günü ve haftası (18-24 Mayıs ) nedeniyle mesaj yayımladı.

Toplumların varoluş nedenlerinin, geçmişine sahip çıkmaya bağlı olduğunu kaydeden Özdiren, ülkedeki müzelerin korunup zenginleştirilmesinin temel amaçları olması gerektiğini belirtti.

Özdiren, hükümetin önemli tarihi eser ve müzeleri özelleştirme çalışması içine girmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, eleştirilerde bulundu.