Yunanistan Deniz Kuvvetleri Daimi Astsubay Okulu öğrencileri, resmigeçit töreni sırasında Türkiye'yi hedef alan küfürlü sloganlar yağdırdı.

25 Mart 1821 Yunan halkının Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmasının yıl dönümü nedeniyle önceki gün Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen resmi geçit töreninde skandal yaşandı. Resmi geçit törenine katılan Yunanistan Deniz Kuvvetleri Daimi Astsubay Okulu öğrencileri, hep bir ağızdan; “Kıbrıs Yunan'dır, Türkiye s..tir git” şeklinde sloganlar attı.

Askeri öğrencilerin attığı slogan, Yunan hükümetini de rahatsız etti

Öğrencilerin yöneticilerin bilgisi dışında gerçekleştirdikleri belirtilen eylemin Yunan hükümeti içinde de rahatsızlık yarattı.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay başkanlığı, küfürlü sloganlarla ilgili, olayın koşullarını ve nedenlerini araştırmak, sorumlulukları belirlemek ve uygun disiplin denetimini uygulamak üzere yeminli idari soruşturma başlattı.

Hükümet kaynakları da olayla ilgili olarak "Güç sloganla yansıtılmaz" yorumunu yaptı.

Muhallefetteki PASOK-Değişim Hareketi’nden Michalis Katrinis, olaya tepki gösterdi.

Katrinis, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Silahlı Kuvvetler, aşırı unsurlara değil, yüksek düzeyde profesyonellik ve yetkinliğe sahip subaylara ihtiyaç duyar" dedi.

Katrinis, Milli Savunma Bakanlığı liderliğini eleştirerek şunları yazdı: "Geçit töreninde duyulan tabandan gelen küfürlü sloganlar, Savunma Bakanlığı'nın kontrol ve denetim uygulamadığını doğruluyor. Daha sonra yaptığı şey durumu kurtarmıyor veya olumsuz izlenimleri hafifletmiyor.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.

Thanasis Kampayannis isimli Yunan avukat, olaya eleştiride bulunarak, “Kıbrıs’ın yarısını Türkiye’ye veren 1974 yılı darbecilerinin bağırdığı gibi ‘Kıbrıs Yunan’dır’ sloganları. Alkış tutan küçük çocukların önünde ‘Türkiye s*ktir git’ sloganları, milliyetçi taşkınlıklar ve disiplinsizlik. Yanlış olan her şey bu ülkede var.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Yunanistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Türk-Yunan ilişkilerine atıfta bulunarak, "Coğrafya ve tarih bizi aynı bölgede yaşamaya mahkum etti. Geleceğe iş birliği, ilerleme ve refah hedefiyle bakmaktan başka alternatifimiz yok" ifadelerini kullandı.

Pentagon’un ise, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Daimi Astsubay Okulu öğrencilerinin, 25 Mart 1821 Yunan Ayaklanmasının” yıl dönümü nedeniyle dün Yunanistan’da gerçekleştirilen resmigeçit töreni sırasındaki küfürlü sloganları ile ilgili soruşturma başlattığı, Haberde, Pentagon'un tepkisinin anında geldiği ve resmi bir soruşturma başlatıldığı, ilgili kaynakların olaya karışanlara disiplin cezası verileceğini ve her türlü tedbirin alınacağını ifade ettiğinin kaydedildiği belirtildi.

TÜRKİYE, YUNANİSTAN'DAN İZAHAT İSTEDİ

Öte yandan TC Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurguladı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.