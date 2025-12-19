Rum yönetiminin Eğitim Bakanlığı'nı Kilise'ye bırakmasının ardından Güney Kıbrıs'ta okullarda ardı ardına 'ırkçı' eylemler sahne olmaya devam ediyor.

Eğitimde artan şiddetle ilgili tartışmaların yaşandığı bir dönemde Larnaka’da bulunan Vergina Lisesi'nde ‘Nazi ideolojisini’ savunan bir öğrenci grubunun olduğunun ortaya çıkması şok etkisi yarattı.

Öğrenci grubunun ELAM başta olmak üzere EOKA sempatizanlı öğrenciler olduğu belirlendi.

Öğrencilerin hem sosyal medya üzerinden hem de lise içerisinde örgütlendikleri; nazi sembolleri kullandıkları ifade edildi.

Larnaka Veliler Örgütü Başkanı Costas Costas, nazi sempatizanlığına yönelik şikayetler aldıklarını belirterek, ‘’Biz veliler olarak bu olayları akıl almaz buluyoruz. Nazi geçmişine ve özellikle milyonlarca insanın öldürülmesiyle ilişkilendirilen sembollere atıfta bulunan her şeyi kınıyoruz" dedi.

Costas, “Nefret ideolojilerinin okullarda yeri yoktur” dedi ve Eğitim Bakanlığı'ndan "bu konuları ele almasını" istedi.