Rum Savunma Bakanlığı, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın 2 bin 500 kişilik 'ortak' bir askeri güç oluşturma çalışmalarını doğruladı: ''Amaç İsrail'in çıkarları için tehlike oluşturan Türkiye'ye karşı birlik olmak...''

Ant1'e açıklama yapan Rum Savunma Bakanlığı kaynakları, "Ortak bir güç oluşturulması önerisi İsrail tarafından yapıldı'' dedi. Aynı kaynaklar şöyle devam etti:

''Amaç, üç ülkenin güvenliğini ve kritik altyapısını ortak düşman Türkiye'ye karşı güvence altına almaktır. İsrail için Türkiye şu anda çıkarlarına yönelik en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır."

Ant1 ana haberde yer alan habere göre toplantılarda ''Ankara'nın genişleyen askeri gücü analiz edilirken, hava sahası kontrolü ve ortak operasyonel senaryolarla ilgili konular ele alındı...''

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan hükümetlerinin Doğu Akdeniz’deki Türk güçlerine karşı koymak amacıyla bir askeri “hızlı müdahale gücü” kurmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Alpha televizyon kanalına konuşan Palmas, “Size şunu söylüyorum ki, bu kadar yüksek düzeyde karar gerektiren konular siyasi liderlik tarafından alınır ve Rum Savunma Bakanlığı’nın siyasi başkanı olarak size şunu söylüyorum ki, böyle bir konu gündeme gelmedi ve bu yönde herhangi bir görüşme yapılmadı” dedi.