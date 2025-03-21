Girne Alsancak’ta önceki gece saat 21.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri satışa hazır 3 kilo 1 gram ağırlığında hintkeneviri ile 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Kod 32 ismi verilen operasyonda, polis uyuşturucu maddenin yanı sıra birden fazla hassas terazi ele geçirdi. Olayla bağlantılı 24 yaşındaki Ahmed Muhy Aldeen Mustafa Almuhaddibi suç üstü tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis, Alsancak’ta gerçekleşen operasyonda zanlı Almuhaddibi’nin tasarrufunda, 3 kilogram Hintkeneviri, 100 gram kokain, 3 adet hassas terazi ele geçirdiklerini kaydetti. Zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını incelenmesi gereken mesajlar olduğuna dikkati çeken polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Söz konusu uyuşturucu maddelerin nereden temin edilip, kim veya kimlere satılacağı hususunda ciddi bir soruşturma yürüttüklerini kaydeden polis soruşturmanın seyrine göre tutuklu sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Polis emarelerin incelenmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğine, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna dikkati çekerek bir gün tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç, bir gün tutukluluk emri verdi.