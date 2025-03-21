Alayköy’de bir lojmanda arkadaşı Turgut Bayraktar’a ait laptopu sirkat eden ve

20 Mart’ta Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklanan Mehmet Nusretkaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının valizinde yapılan aramada konu laptopun bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının TC uyruklu olduğunu ve turist statüsünde bulunduğunu belirterek zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.