Bayram tatili için 2024 yılında Türkiye’den ülkemize gelen ve eğlence mekanında tanıştıkları genç kızı alkol tesiri altında kiraladıkları eve götürerek tecavüz edip görüntülerini kayıt altına alan Yusuf Akan, Şehmus Kaya, Züküf Kaya, İbrahim Arzakçı ve Baver Yaşar aleyhindeki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Tecavüz’ ve ‘ Özel Hayatın Gizliliği Görüntü Kaydetme’ suçlarından yargılanan sanıklar iki davadan da suçlu bulundu.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararı Başkan Melek Esendağlı açıkladı.

Yusuf Akan ve İbrahim Arzakçı 12’şer yıl, Şehmus ve Zülküf Kaya kardeşler 10’ar yıl Baver Yaşar 11 yıl hapis cezası aldı.

ESENDAĞLI: MÜŞTEKİNİN BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ

Duruşmanın iki yıl sürdüğünü, müştekinin de mahkeme huzuruna gelerek ifade verdiğini kaydeden Esendağlı, olay tarihinde müştekinin alkol tesiri bilinci yerinde olmadan tecavüze uğradığına bulgu yaptıklarını söyledi. Müştekinin alkollü, bilinci yerinde olmayan tehlikeye açık beş sanık tarafından sırasıyla tecavüze uğradığına dikkati çeken Esendağlı, sanık Yusuf Akan’ın müştekiye iki kez tecavüz ettiğini, sanık İbrahim Arzakçı’nın hem tecavüz edip hemde görüntüleri kayıt altına aldığına değinerek kararda her iki sanık için ağırlaştırıcı olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN SERT UYARI

Suçun 2024 yılında ülkeye tatil amaçlı gelen beş sanık tarafından işlendiğini dile getiren Esendağlı, toplumun kaygı ile izlediği tecavüz suçlarının giderek yaygınlaştığını, sanıkların da yaygın, artış meyili gösteren suça karıştıklarını gözlemlediklerini söyledi. Sanıkların kültür farkı ile eğlence arayışında olduklarını, müştekiye doğru bir yaklaşım sergilemediklerini kaydeden Esendağlı, “Sanıklar, bilinci yerinde olmayan farklı bir kültürle yalnız savunmasız bir kişiyi istismar ettiler” dedi. Ülkeye ne maksatla olursa olsun gelen kişilerin kamu düzenini bozma hakkına sahip olmadığına işaret eden Esendağlı, ülkeye gelen kişilerin o coğrafyaya ayak uydurmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

Kararın açıklanmasının ardından sanıklar cezaevi aracına bindirilirken bazıları mahkeme binasında bulunan görevlilere hakaret etti.

Gerekçeli kararın da yazılmasını talep eden, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklardan biri, "Allah büyüktür. Mahkeme utansın." dedi.

12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklardan biri ise, "Bunu yapmadık, bunu bilin." ifadelerini kullandı.