Geçitköy bölgesinde bu sabah meydana gelen ölümlü trafik kazasının detayları açıklandı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün 167 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 06.45’te 167 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Yağmur Açıkgöz (K-21), yönetimindeki ZZV 648 plakalı salon araç Girne - Güzelyurt ana yolunun 23 ve 24’üncü kilometreleri arasında Çamlıbel’e doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti.

O esnada karşı istikametten gelen Turan Obalı (E-85) yönetimindeki FJ 868 salon araca çarpan Açıkgöz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Gürdü (E-21) ve Sahra Demir (K-17) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Kazada Obalı olay yerinde yaşamını yitirdi.