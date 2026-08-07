Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz 12 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahışlar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa ve Ercan’da uyuşturucu

Lefkoşa Özker Özgür Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin otopark alanında, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.H.(E-23) tutuklandı.

A.H.’nin (E-23) aracında yapılan aramada yaklaşık 0.2 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan W.A.A.A.'nın (E-43) valizinde dün saat 20.20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık 750 gram çayın içine karıştırılmış bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Alsancak’ta yangın

Alsancak Efe Sokak’taki bir evin bahçesindeki ahşap ambarda yer alan su kuyusu için kullanılan elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu dün saat 19.00 sıralarında, yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ahşaptan mamul ambar, iki tane 5 tonluk plastik su deposu, 1 hidrofor, 2 pvc pencere kasası, su motoru ve 2 ağaç yanarak zarar gördü.