Taşkınköy’de bir süpermarkette meydana gelen bıçaklama olayının zanlısı M.B.K. bugün tekrar Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 7 gün tutukluluk emri verildi.

Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada zanlıya, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlamaları yöneltildi.

-Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müfettiş Muavini Yaran bulguları aktardı

Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müfettiş Muavini Ersan Yaran, zanlı ile Kırgızistan uyruklu Z.A.’nın 2026 yılının Ocak ayında tanıştığını ve Türkiye’de bir süre birlikte olduklarını söyledi.

Zanlının, Z.A.’nın gece kulübünde çalışmasını istemediğini ve onunla geleceğe yönelik hayat kurma çabaları içerisine girdiğini belirten Yaran, zanlının, Z.A.’nın KKTC’ye gelerek bir gece kulübüyle sözleşme yaptığını öğrenmesi üzerine 30 Temmuz’da adaya geldiğini kaydetti.

Zanlının plan dahilinde 31 Temmuz’u 1 Ağustos’a bağlayan gece Z.A.’yı, Girne’de kaldığı villaya gelmeye ikna ettiğini ve karşısına çıktığını ifade eden Yaran, Z.A.’nın burada zanlıyı reddettiğini ve patronu vesilesiyle oradan ayrıldığını söyledi.

Yaran, zanlının 3 Ağustos’ta Türkiye’ye dönmek için Ercan Havalimanı’na gittiğini ancak daha önce elde ettiği Z.A.’nın çarşıda olduğu bilgisiyle uçağa binmeyerek Ortaköy’e gittiğini belirtti. Yaran, zanlının Z.A.’yı beklerken onu öldürmeye karar verdiğini, Ortaköy’de bir iş yerinden 23 santimetre uzunluğunda bıçak satın aldığını aktardı.

Zanlının daha sonra Z.A.’nın Taşkınköy’deki bir süpermarkette olduğunu öğrenerek peşine düştüğünü ve burada Z.A.’yı muhtelif yerlerinden öldürmek kasti ile bıçaklayarak ağır yaraladığını belirten Yaran, zanlının olay yerinde bulunan vatandaşların tepkisi üzerine aynı bıçakla kendisini de boğazı ve başka yerlerinden yaralayarak intihar girişimde bulunduğunu söyledi.

Yaran, zanlının markette baygınlık geçirmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu olarak dün mahkemeye çıkarıldığını hatırlattı.

-“ Z.A.’nın sağlık durumu stabil”

Zanlının bıçakla; baş, boyun, göğüs ve karın bölgelerinden birçok kez yaraladığı Z.A.’nın olayın ardından kaldırıldığı hastanede entübe edildiğini ve iki kez ameliyata alındığını söyleyen Yaran, bu sabah edindiği bilgiye göre Z.A.’nın durumunun stabil olduğunu belirtti.

Zanlının dün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde muayene edildiğini ve doktorların zanlıyı bugün tekrar görmek istediklerini kaydeden Yaran, zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini de ekledi.

Soruşturma sürecinde 30’un üzerinde ifade elde edildiğini, cep telefonları ve güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini, saldırıda kullanılan bıçak ile çeşitli materyallerin emare olarak alındığını kaydeden Yaran, kan örneklerinin DNA analizi için Ankara’ya gönderildiğini ve toplanan parmak izlerinin Polis Genel Müdürlüğü’nde incelemede olduğunu ifade etti.

Bugün itibariyle ifadesine başvurulacak 10 tanık bulunduğunu, cep telefonlarının incelenmesinin ardından ortaya çıkacak kanıtların önemli olduğunu belirten Yaran, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya müdahale etme olasılığından 7 gün daha tutukluluk talep etti.

Duruşmada hazır bulunan Avukat Aslı Seldağ, talep edilen süreye itiraz etmedi ancak Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müfettiş Muavini Yaran’a sorular yönelterek, bazı iddialarda bulundu.

Seldağ, zanlının banka dökümleriyle ilgili herhangi bir tespit olup olmadığını sorarak, zanlının birlikte oldukları süre boyunca Z.A’ya tehdit ve duygu sömürüsüyle 1 milyon 500 bin TL para akatardığını iddia etti.

Zanlının psikolojik geçmişiyle ilgili tespit yapılıp yapılmadığını da soran Seldağ, zanlının İstanbul’da da psikolojik tedavi gördüğünü ve her gün kullanması gereken ilaçlar olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.