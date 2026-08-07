Lefkoşa’da meydana gelen "Kokain Türü Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Tasarruf" suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri C.Z., H.B.A. ve H.L. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Celal Durukan, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Lefkoşa’da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin bırakıldığı metal dolap çevresinde şüpheli hareketler tespit ettiğini söyledi.

Polis, bölgede yapılan kontrolde metal dolabın altına gizlenmiş şeffaf bir naylon içerisinde, sigara paketine konulmuş ve kâğıda sarılı yaklaşık 10 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerinde pusu görevi başlatıldığını kaydeden polis, saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla olay yerine geldiğini, aracın arka koltuğundan inen C.Z.'nin dolabın altındaki uyuşturucuyu aldığı sırada suçüstü yakalandığını, araçta bulunan H.B.A. ile H.L.'nin de tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında zanlılar H.B.A. ile H.L.'nin ortaklaşa 40 bin 500 TL toplayarak C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan kokain temin etmeye karar verdiklerinin belirlendiğini aktaran polis, C.Z.'nin de aranmakta olan bir kişiyle irtibata geçerek uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söyledi. Polis, üç zanlının da suçlarını kabul eden gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, H.B.A.'nın Nisan-Temmuz 2026 tarihleri arasında ülkede izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini ifade ederek, H.B.A. hakkında tutuklu yargı, C.Z. ile H.L. hakkında ise teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.B.A.'nın 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. C.Z. ile H.L. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konulmasına, 100'er bin TL nakit teminat yatırmalarına, ikişer kefilin 650'şer bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispata-i vücut yapmalarına karar verildi.