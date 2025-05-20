Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, 22 ve 23 Mayıs’ta "Müzede Antik Tınılar" temasıyla etkinlikler düzenleyecek.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Müzeler Haftası'na özel olarak hazırlandı.

Bu çerçevede 22 Mayıs Perşembe 20.00’de Girne Bellapais Manastırı’nda, 23 Mayıs Cuma saat 11.30’da Lefkoşa Saçaklı Ev Müzesi’nde etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerde, Soprano Sermin Dikmen Töre Solist/Anlatıcı, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan Solist/Eşlik/Anlatıcı, Koreograf Muhammed Kris Adem Dansçı/koreograf, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre Solist/Anlatıcı olarak yer alacak, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ise 23 Mayıs konserine Söyleşi Konuğu/Anlatıcı olarak katılacak.