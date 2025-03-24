Kuzey Kıbrıs’taki basketbolseverler, büyük bir heyecana sahne olan MusMer UniLeague Final Four organizasyonunda, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin (BAÜ) ev sahipliğinde unutulmaz bir basketbol şovuna tanıklık etti. Güzelyurt Spor Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) 73-66 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

FINAL KARŞILAŞMASI: BAÜ'NÜN ZORLU ZAFERI

MusMer UniLeague Final Four organizasyonunun final maçı, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi karşısında baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede 73-66’lık skorla galip gelerek şampiyon oldu. Ancak, BAÜ için zafer kolay olmadı; çünkü maçın üçüncü periyodunda, BAÜ'nün önemli oyuncularından Temur Rustamov sakatlanarak oyun dışı kaldı. Rustamov’un sakatlığı, takımın moralini etkilese de BAÜ, soğukkanlı bir oyun sergileyerek maçı kazandı.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Yakın Doğu Üniversitesi'nde Doruk Önet, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Önet, 18 sayı ve 13 verimlilik puanı ile maçın en etkili oyuncularından biri olurken, Atilla ise 8 ribaund ile takımına katkı sağladı. YDÜ, büyük bir mücadele gösterse de, BAÜ'nün üstün performansı karşısında sonuca ulaşamadı.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nde ise Yoan Zike, 16 sayı ve 13 verimlilik puanı ile takımının şampiyonluğunda başrolü üstlendi. Zike, maçın yıldız oyuncusu olarak takımı için kritik anlarda önemli katkılarda bulundu. BAÜ’nün galibiyetinin en büyük etkenlerinden biri, Zike’nin liderliğiydi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI: UKÜ’DEN ÖVGÜYE DEĞER PERFORMANS

Final Four organizasyonunun bir diğer önemli karşılaşması ise üçüncülük maçıydı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 72-59 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. UKÜ’nün oyuncusu Ngoyi, 26 sayı ve 5 asist ile büyük bir performans sergileyerek, 37 verimlilik puanına ulaşarak karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu.

ÖDÜL TÖRENI VE ŞAMPIYONLUK KUTLAMASI

Karşılaşmaların ardından, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, şampiyonluk kupasını Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne takdim etti. Aynı zamanda, Ligler Direktörü Ali Tüzünkan, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü BAÜ'den Yoan Zike’ye verdi. Zike’nin ödülü, maç boyunca gösterdiği üstün performansı ve takımının şampiyonluğundaki katkısını taçlandırdı.

AVRUPA LIGI FINAL ATMOSFERI

MusMer UniLeague Final Four organizasyonu, sadece basketbol maçlarıyla değil, aynı zamanda sahne şovları ve ışık gösterileriyle de büyük bir görsel şölen sundu. Avrupa Ligi final atmosferini aratmayan bu organizasyon, Kuzey Kıbrıs’taki basketbol tutkunları için unutulmaz bir deneyim oldu.

SONUÇLAR VE ÖDÜLLER

Şampiyon: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ)

İkinci: Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

Üçüncü: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

Dördüncü: Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

En Değerli Oyuncu (MVP): Yoan Zike (BAÜ)