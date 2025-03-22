Kuzey Kıbrıs’ta basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği MusMer UniLeague Final Four organizasyonunda ilk finalist belli oldu. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 59-54 mağlup ederek finale yükseldi.

Başa baş geçen mücadelenin son periyodunda üstünlüğü ele geçiren YDÜ, Atilla Topaloğlu’nun 17 sayı ve 22 verimlilik puanı ile oynadığı maçta galibiyete ulaştı. Takımın bir diğer etkili ismi Doruk Önet, 12 ribaund ile pota altındaki hâkimiyetini gösterdi.