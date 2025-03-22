Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda Tremeşeli H. Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü eşleşirken, Lefke ile Mesarya takımları eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 09 Nisan Çarşamba günü Tremeşeli H. Dumlupınar TSK ve Lefke TSK ev sahipliğinde oynanırken, rövanş maçları ise 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

MAĞUSA’DAKİ MAÇLAR GECE OYNANACAK

Kupada Tremeşeli H. Dumlupınar - Mağusa Türk Gücü eşleşmesinde her iki maç da akşam oynanacak, Lefke - Mesarya karşılaşmaları gündüz saatlerinde oynanacak.

Yarı Final Eşleşmeleri (9 Nisan – 30 Nisan)

T. H. Dumlupınar – Mağusa T. Gücü

Lefke - Mesarya