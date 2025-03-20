Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Ramazan Bayramına kadar 6 maç oynanacak. Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü yeni fikstürü açıkladı. Yapılan yeni düzenleme ile 30 Mart Pazar gününe kadar ligde 6 maç oynatılacak.

Yeni fikstür şöyle oldu:

24 Mart Pazartesi

Çetinkaya – Akdeniz Spor Birliği

Gönyeli KoopBank – Soyer Aksu

25 Mart Salı

Caesar Larnaka Gençler Birliği – Cortado Adaspor

26 Mart Çarşamba

Akdeniz Spor Birliği – Soyer Aksu

27 Mart Perşembe Soyer Aksu – Cortado Adaspor

28 Mart Cuma Base Kyrenia – Çetinkaya

KILIF & KILIF U 16 ERKEK LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.GÖNYELİ KOOPBANK 2 2 - 143 112 4

2.CORTADO ADASPOR 2 1 1 107 141 3

3.ASB 1 1 - 81 46 2

4.BASE 1 1 - 68 45 2

5.ÇETİNKAYA 2 - 2 121 136 2 6.CL.

G.BİRLİĞİ 1 - 1 51 68 1

7.SOYER AKSU 1 - 1 45 68 1