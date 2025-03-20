Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Ramazan Bayramına kadar 6 maç oynanacak. Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü yeni fikstürü açıkladı. Yapılan yeni düzenleme ile 30 Mart Pazar gününe kadar ligde 6 maç oynatılacak.
Yeni fikstür şöyle oldu:
24 Mart Pazartesi
Çetinkaya – Akdeniz Spor Birliği
Gönyeli KoopBank – Soyer Aksu
25 Mart Salı
Caesar Larnaka Gençler Birliği – Cortado Adaspor
26 Mart Çarşamba
Akdeniz Spor Birliği – Soyer Aksu
27 Mart Perşembe Soyer Aksu – Cortado Adaspor
28 Mart Cuma Base Kyrenia – Çetinkaya
KILIF & KILIF U 16 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.GÖNYELİ KOOPBANK 2 2 - 143 112 4
2.CORTADO ADASPOR 2 1 1 107 141 3
3.ASB 1 1 - 81 46 2
4.BASE 1 1 - 68 45 2
5.ÇETİNKAYA 2 - 2 121 136 2 6.CL.
G.BİRLİĞİ 1 - 1 51 68 1
7.SOYER AKSU 1 - 1 45 68 1