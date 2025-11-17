15 Kasım Cumhuriyet Bayramı ve KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında, KKTC Muskat Temsilcisi Mustafa Tunç’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona; Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Umman Büyükelçileri, Pakistan Büyükelçiliği’nin Ticaret ve Askeri Ataşeleri, Tayvan’ın Muskat Temsilcisi katıldı.

Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırımı Teşvik Bakanlığı ile Umman Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yetkililerle Ummanlı ve Türk İş insanları, öğrenciler, diplomatlar, KKTC üniversitelerinden mezun Ummanlı öğrenciler ve Umman’da yaşayan Kıbrıslı Türk ailelerin de yer aldığı resepsiyonda, KKTC Muskat Temsilcisi Mustafa Tunç konuşma yaptı.

KKTC Muskat Temsilcisi Mustafa Tunç, konuşmasında konuklara KKTC’deki yatırım imkanları ve yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

Resepsiyonda, KKTC’nin turizm imkanları, ülkedeki yaşayış ve doğal güzelliklerin konu aldığı tanıtım videosu da dev ekrana yansıtıldı.