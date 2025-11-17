LEKAD Başkanı Hakan Oran yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023 de Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası KKTC’de öncelikle 127 okul için güçlendirme kararı alındığını ve geçici bir önlem olarak konteyner sınıflar yerleştirildiğini hatırlattı.

Geçen sürede çok az binada gerekenlerin yapıldığını savunan Oran, Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokulu’nda herhangi bir faaliyet gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Oran, “Bugün hala bu eğitim kurumlarımızda öğrencilerimiz çağdışı konteyner sınıflarda eğitim alırken sınıflara yakın konumda bulunan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu raporlanan eski dersliklerde güçlendirmeye yönelik inşaat faaliyeti başlamadığı gibi bu dersliklerin çevresi için herhangi bir koruma önlemi de alınmamıştır.” dedi.

Oran, bu binaların etrafının emniyet şeridi ile çevrilmesi, kapı ve pencerelerin belediye tarafından mühürlenmesi ve öğrencilerin çağdaş dersliklerde eğitim görmesi için Eğitim Bakanlığı tarafından gerek güçlendirme, gerekse yeni bina yapımlarına süratle başlanması gerektiğini vurguladı.

Doğabilecek olumsuz sonuçlardan yasa ile görev yüklenen tüm kişilerin sorumlu olacağını belirten Oran, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.