Haravgi’nin haberine göre “Komsomolskaya Pravda” isimli Rus gazetesine demeç veren Zyazikov, KKTC’de sürekli ya da geçici yaşayan 50 bin civarında, “büyük çoğunluğu Rusya’ya karşı çok vatansever” Rus olduğunu söyledi.

Konsolosluk açılmadan önce bu kişilerin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmekte büyük zorluklar yaşadıkları için, konsolosluk hizmeti almak üzere başka ülkelere gittiklerini kaydeden Zyazikov, servis açılmadan önce büyükelçilik bürokratlarının ara bölgede açık havada (uluorta) mesai yaptıklarını hatırlattı.