Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün görüşeceği BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’ya, mart ayında Cenevre’de düzenlenecek gayriresmi çok taraflı konferanstan “olumlu sonuç ve süregelen çıkmazdan çıkış” hedefleyen “somut öneri ve alternatifli teklifler” sunacağı bildirildi.

Fileleftheros, “Başkan’dan İlerleme Ajandası” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 12.00’de de Rum lider Hristodulidis’le görüşecek olan DiCarlo’nun, Mart ayında Cenevre’de gayriresmi çok taraflı konferans çağrılmasına yardımcı olacak cesaretlendirici mesajlar almak istediğini yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak Hristodulidis’in son 48 saat süresince DiCarlo’ya sunmak üzere önerileri ve alternatifli teklifler hazırladığını kaydetti.

Haberde, Rum hükümet kaynaklarına dayanılarak, Hristodulidis’in öneri ve alternatifli tekliflerinin “BM Genel Sekreteri ne zaman davet ederse gayriresmi çok taraflı görüşmeye katılmaya hazır ve hazırlıklı olduğunu gösterdiği, öte yandan da Rum tarafının Kıbrıs sorununda ilerleme iradesini ortaya koyduğu” belirtildi.

Hristodulidis’in alternatifli önerilerinin, Cenevre’deki görüşmeden çıkmasını istediği sonucun ne olduğuna da işaret edilen haberde, Rum liderin geçen hafta yaptığı açıklamalarda, DiCarlo’nun Ada’da olduğu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Tatar’la ortak görüşme yapmaya hazır olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Haravgi, “Müzakereleri Yeniden Başlatma Süreciyle İlgili Kritik Hafta” başlıklı manşet haberinde, DiCarlo’nun Ada’ya dün geldiğini ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüşerek Kıbrıs sorununda şekillenen olgularla ilgili bilgi aldığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu dün katıldığı bir haber programında, gayriresmi genişletilmiş formdaki görüşmenin “uzlaşılmış çerçeveye, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve müzakere müktesebatına dayanması gerektiğini” öne sürdü.

Andoniu Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’deki gayriresmi görüşmeyle ilgili inisiyatifine “bir sonraki adım olan özlü müzakerelerin yeniden başlamasına katkısı olacaksa, destek vermeye hazır olduğunu” söyledi. Andoniu “Kıbrıs Rum tarafı 2021 Cenevre’de olduğu gibi görüşmenin, müzakerelerin referans noktasıyla ilgili anlaşmazlıklara harcanacağı bir toplantıya katılmak istemiyor.” dedi.

Guterres Çerçevesi ile ilgili soruya karşılık Andoniu “Çözüm planı değil, bir müzakere zeminidir. Daha ileri görüşülmeye muhtaç bazı noktaları vardır.” cevabını verdi.

-Tatar’ın barış suyu önerisi iş birliği arzusunu gösteriyor”

DiCarlo’nun ziyaretinin “müdahil tarafların öneri ve açıklamalarının olası bir çözüme yönelik zorlukları ve fırsatları resmettiği karmaşık bir siyasi ortamda” gerçekleşmekte olduğuna dikkat çeken Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum tarafına yaptığı, Türkiye’den gelen suyun barış suyu olarak kullanılması önerisinin gösterge niteliğinde olduğunu yazdı.

Gazete Tatar’ın bu hareketinin, “Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının yönetimi gibi ortak ilgi konularında iş birliği arzusunu gösterdiğini” yazdı.