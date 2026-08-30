Filo Denizcilik, Girne açıklarında kaza yapan şirkete ait Filo Jet isimli yolcu feribotuyla ilgili açıklama yaptı ve duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Filo Denizcilik yazılı açıklamasında, “Şirketimiz için şu an tek ve en acil öncelik, gemimizde bulunan 259 yolcumuzun ve mürettebatımızın can güvenliğidir.” dedi.

Olay meydana geldiği ilk andan itibaren şirket bünyesinde kriz masası oluşturulduğu, tüm yetkili arama kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde tüm imkanların sahaya seferber edildiği belirtilen açıklamada, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız ve hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Filo Denizciliğin yolcu ailelerinin ve yakınlarının yaşadığı büyük endişeyi paylaştığı belirtilen açıklamada, yolcu yakınlarına anlık ve doğru bilgi akışı sağlamak amacıyla özel kriz ve bilgilendirme hattı kurulduğu ifade edildi ve iletişimin “90 507 462 42 33 ve 0507 462 42 11” numaralı telefonlardan sağlanabileceği bilgisini aktarıldı.

Arama kurtarma operasyonundan gelecek her net bilginin süreci bizzat takip eden yetkililer tarafından yolcu yakınlarına ve kamuoyuna şeffaflıkla aktarılacağı belirtilen açıklamada, bilgi kirliliğine mahal verilmemesi adına sadece şirket ve resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesi istendi.

Açıklamada, “Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizledir.” denildi.