Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ülkede son dönemde ülkede yaşanan üzücü ve ölümle sonuçlanan olaylara işaret ederek, Gazimağusa’daki Deniz Yıldızı Apartmanlarıyla (Laguna) ilgili mevcut durumun önlem alınmasını gerektirdiğini bildirdi ve yetkili makamlara çağrıda bulundu.

EVKAF’tan yapılan yazılı açıklamada, insan hayatını tehdit edebilecek risklere karşı zamanında önlem almanın herkesin sorumluluğu olduğu ifade edilerek, söz konusu apartmanlarla ilgili hukuki sürecinse devam ettiği belirtildi.

Yapıların mevcut durumuna ilişkin uzmanlar tarafından hazırlanan resmî raporlarda çeşitli risklere dikkat çekildiği ve yapıların güvenliği konusunda önemli tespitlerde bulunulduğu kaydedilen EVKAF açıklamasında, önceden tespit edilen risklerin zamanında ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Tüm makamları, Deniz Yıldızı Apartmanları (Laguna) konusunda gerekli değerlendirmeleri yapmaya ve can güvenliğini önceliklendiren tedbirleri bir an önce almaya davet ediyoruz… Hiçbir hukuki veya idari sürecin insan hayatından daha önemli olmadığına inanıyoruz. Bugün alınacak bir önlem, yarın yaşanabilecek büyük bir acının önüne geçebilir.” ifadelerine yer verildi.