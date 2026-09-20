Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası başkanlığına yeniden Turhan Ulutekin seçildi.

Diş Tabipleri Odası'nın yeni yönetimi bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nde (KTTB) yapılan 12’nci Olağan Genel Kurulu'nda belirlendi.

Odadan verilen bilgiye göre, Divan Başkanlığını Hüseyin Bıçak'ın yaptığı Genel Kurulda, divan sekreterliklerini Zahide Erbulak ve Suzan Uğur Kaya yürüttü.

Başkanlığa tek aday olarak katılan ve oy birliğiyle başkan seçilen Turhan Ulutekin'in yanı sıra Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da belirlendi.

Buna göre, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın Yönetim Kurulu üyeleri İsmet Ersalıcı, Ceren Melahat Dönmezer Birand, Şifa Atabek, Tufan Vudalı, Petram Nemati Attar ve Mustafa Hacılar oldu.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri Erim Tandoğdu ve Beren Özsoy olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu üyeleri Hüseyin Bıçak, Gonca Güven ve Mehmet Gagari Caymaz; Denetleme Kurulu yedek üyesi ise Yelda Koç oldu.