Eşine ait Dünya Danışmanlık isimli işletmesinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde şirketin Vergi Dairesine, İhtiyat Sandığına ve Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olmadığına dair sahte belge hazırlayarak, tedavüle süren ve 36 davadan itham edilen Şaziye Saldun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 4 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme suçlarının 10 yıla kadar hapis cezası öngören, ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sanığın, eşine ait şirkette muhasebeci olarak çalıştığı dönemde aslında sigorta borcu olan şirket için borcu yoktur belgesi sahteleyerek, işçi yenileme belgesi düzenlediğini belirtti.

Yargıç, sanığın dava dosyasının hazırlanma sürecinin 6 yıl geciktiğini, bunun hoşgörü ile karışılmadıklarını söyledi.

Yargıç, davanın geç görülmesini sanığın lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, sahtecilik suçlarının yaygınlığına ve kamuyu yakından ilgilendirdiğine vurgu yaparak, sanığa oybirliği ile 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.