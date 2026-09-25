Değirmenlik Başpınar bölgesinde ayrıldığı erkek arkadaşının evini kundaklayan Simge Özdenizer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Değirmenlik Başpınar Ozcanlar Caddesinde bir adreste sakin Salih Özcan’a ait ikametgaha bilgisi dahilinde mutfak kapısından anahtar ile açıp içeriye giren Simge Özdenizer’in yatağın üzerinde kırmızı renkte bir sütyen görüp kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile yatağı ateşlemek suretiyle yangın çıkmasına sebebiyet verip kundakladığını söyledi.

Çıkan yangından dolayı konu yatak odası ve eşyaların tamamen yandığını, evin tüm duvarlarının çıkan yangından dolayı islendiğini kaydeden polis, henüz zarar-ziyan tespiti yapılmadığını açıkladı.

Polis, zanlının olayın ardından aracıyla Lefkoşa bölgesini gezdiğini, defalarca aranmasına rağmen polise gelmediğini, CÖŞ ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının olaydan sonra birçok arkadaşına Whatsaap uygulaması üzerinden "evi yaktım" diyerek mesaj attığını belirlediklerini kaydetti. Polis, zanlının arkadaşlarına evi yakma sebebini ise yatağın üzerinde kırmızı sütyen görmesi olduğunu mesaj olarak yazdığını aktardı. Polis, aynı evinde 24 saat sonra yeniden kundaklandığını, bu olayın zanlıyla alakası olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının olaydan sonra gittiği güzergâhlara ait kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, zanlının evinde arama yapılmadığını, kundaklamayla ilgili emare bulunmadığını ancak oğlu Türkay Ser’in yatak odasında iki adet mermi bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise olayda kullandığı çakmağın bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının soruşturma amacıyla 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.