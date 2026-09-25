Değirmenlik’te eski erkek arkadaşının evini ateşe kundakladığı için tutuklanan Simge Özdenizer soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Polis ekiplerinin zanlının evinde önceki gün gerçekleştirdiği aramada, 19 yaşındaki oğlu Türkay Ser’in kaldığı odada 9 mm çapında 2 adet canlı mermi ele geçirildi.

Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan 19 yaşındaki Türkay Ser dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2026 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Değirmenlik’te, polis tarafından zanlı Türkay Ser’in kaldığı evde yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Zanlının tutuklandığını söyleyen Polis, zanlının ifadesinde mermileri yerde bulup, odasına koyduğunu söylediğini aktardı. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Gizem Erciyas zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.