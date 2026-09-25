Aldığı ihbar üzerine önceki gün Mersin’den Kıbrıs’a Mağusa Limanı’na gelen DeepKarpaz isimli gemide şoförü olmayan AB 762 N plakalı TIR’da Mağusa CÖŞ polisi tarafından gerçekleşen operasyonda ele geçirilen 10 adet GLOCK marka tabanca, 10 adet şarjör ve 50 adet canlı mermi ile ilgili tutuklanan isminin baş harfleri S.S., ve S.C., dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, TIR’ı almak için Mağusa Limanına giden S.S.’nin olay yerinde ardından da S.S.’yi TIR’ı alması için yönlendiren S.C.’nin tutuklandığını kaydetti. Yapılan sorgulamada, söz konusu silahlarla bağlantıları olmadığı yönünde polise birer gönüllü ifade veren zanlıların suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Soruşturmanın kapsamlı ve genişletilerek devam ettiğini belirten polis, söz konusu silahların kimler tarafından ülkeye sokulduğu, kimlere ulaştırılacağı konusunda soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, ülkede son zamanlarda infial yaratan suçlarla bağlantılı olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti. Aranan 2 kişinin daha olduğuna dikkati çeken polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Savcı Hüseyin Eser, soruşturma memuruna gemide kamera olup olmadığını sordu. Polis, ilgili gemide kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılacağını mahkemeye aktardı.

Yargıç Semra Kaymaklılı, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların 2’şer gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.