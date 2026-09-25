Güzelyurt – Lefkoşa anayolunda araç içerisinde tartıştığı eşini Rukiye Tuncer’in başına spiral koltuk fırçalama aletini vurarak öldüren zanlı Seydi Ahmet Tunçer dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Seydi Ahmet Tunçer’in 12 Eylül 2026 tarihinde saat 18:00 raddelerinde, Güzelyurt - Lefkoşa çift şeritli anayolunda eşi Rukiye Tunçer ile kullanımındaki araç ile Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada aralarında çıkan tartışmaya müteakip aracın kontrolden çıkması üzerine, Tektaş Parke isimli iş yerinin beton duvarına vurup yine tarla içerisinde 110 metre ilerleyip durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının akabinde araçta bulunan spiral koltuk fırçalama aleti ile eşi Rukiye Tunçer'in başına defalarca vurmak suretiyle ölümüne sebep olduğunu belirtti.

Polis, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim olan zanlının gönüllü ifade verdiğini, olay yerinden cinayette kullanılan fırçalama aletinin emare olarak zapt edildiğini ve inceleme yapılacağını belirtti.

Polis, zanlıdan alınan kan örneğinin sonucunun 22 Eylül’de çıktığını ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Eylül’de Gazimağusa’da bir şahıstan aldığını, söz konusu şahsın tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını açıkladı. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, 12 yaşında kızı olduğunu söyledi. İşlenen suçun vahametine değinen polis, tutuklu yargı talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı Aslı Seldağ, müvekkilinin uyuşturucu etkisi altında söz konusu suçu işlemediğini ve kıskançlık nedeniyle çıkan kavga sonucu ani bir şekilde yaşanan bir olay olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının davaları görülünceye kadar 3 ayı aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.