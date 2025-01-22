Amansız hastalıkla mücadele eden ve 72 yaşında hayatını önceki gün kaybeden, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden, Kıbrıs Türk basınının duayen ismi Gazeteci Perihan Aziz dün son yolculuğuna uğurladı.

Perihan Aziz için, dün 37 yıl hizmet verdiği TAK binası önünde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Aziz, uzun yıllar Kıbrıs Türk basın hayatına büyük değerler katmış ve gerçekten mesleğini severek icra etmiş bir kişiydi.” ifadesini kullandı.

Aziz’i Kadın Öyküleri Derneği’nin “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adlı belgeselinde de gördüğünü anımsatan Tatar, “O, belgeselde, hastalığın da verdiği üzüntüyle, adeta hepimize Allaha ısmarladık dercesine duygusal konuşmalar yapıyordu.” dedi.

Tatar, Aziz’in Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine hizmet etmiş, katkı yapmış, halkını, köyünü, memleketini sevmiş biri olduğunu da belirterek, Rauf Raif Denktaş’tan bağımsızlık bildirgesi alan, 14 Kasım 1983 akşamı öylesine önemli bir habere imza atan önemli bir değer olduğunu kaydetti.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ise yaptığı konuşmada, Perihan Aziz’in gazetecilik tutkusu çok yüksek ve özel bir insan olduğuna dikkat çekti.

Gürdallı, Perihan Aziz’in gazetecilik tutkusunu emeklilik yıllarında bile sürdürdüğünü, gazeteciliği ve TAK’ı hayatının bir parçası, adeta evi gibi gördüğünü ifade etti.

Pandemi döneminde, insanların evlerinden çıkmaktan korktuğu bir dönemde, Perihan Aziz’in kendisini defalarca arayarak, “Fehmi Bey, yapabileceğim bir şey varsa bir muhabir olarak çalışmaya hazırım” dediğini belirten Gürdallı, bu içten teklifin unutulmaz olduğunu vurguladı.

Gürdallı, gazetecilerin çağının tanığı olduğunu belirterek, Perihan Aziz’in de TAK ile birlikte 1976’dan 2012’ye kadar 37 yıl boyunca Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine tanıklık ettiğini ifade etti.

Eski TAK Müdürü Emir Ersoy da Perihan Aziz’i erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser de konuşmasına, “Bir gün Perihan’a bu şekilde Türk Ajansı Kıbrıs önünde veda edeceğimiz hiç aklıma gelmemişti” diyerek, başladı.

TAK’ı TAK yapan birkaç tane isim olduğunu dile getiren Keser, Perihan Aziz’in bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, TAK çalışanları Perihan Aziz’in naaşı üzerine nergisler bıraktı ve alkışlar eşliğinde Bağlıköy’e uğurladı.

Perihan Aziz, Bağlıköy’de öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla, köy mezarlığında toprağa verildi.