Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade, kayıplar konusunun politize edilmeyeceğine dair taraflar arasında bir mutabakat olmasına rağmen Rum siyasilerin zaman zaman bu insancıl konuyu siyasi amaçları için kullandıklarını belirterek, “bu tutumun hem kayıp yakınlarını rencide ettiğini hem de iki toplum arasında güvensizlik yarattığını” ifade etti.

Müftüzade, yazılı açıklama yaparak, KŞK’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2005 yılından bugüne kadar 1,685 kazı yapıldığını, 1,688 kişiye ait kalıntılara kazılarda ulaşıldığını ve 1,051 kayıp kişinin kimliklendirildiğini belirtti. KŞK’nın 2024 yılında 20 kişiye ait kalıntılara ulaştığını, 11 kişinin kimliklendirdiğini ve 2024 yılı sonuna gelinirken kayıp sayısının yüzde 52 sinde pozitif kimliklendirme gerçekleştirdiğini de açıkladı.

-Askeri bölgelerde kazılar…

Müftüzade ayrıca, Türk askeri makamlarının, KŞK’nın çalışmalarına seri bir şekilde devam edebilmesini teminen, KŞK ekiplerince askeri bölgelerde kazılar yapılmasına imkân sağlanması amacıyla oluşturulan kazı listeleri dâhilinde düzenli olarak verilen izinleri yenilediğini belirterek, “Bu bağlamda askeri kazıların başladığı tarihten günümüze kadar toplam 108 farklı bölgede kazı faaliyetlerine imkân verilmiştir ve KŞK’nın halen bir askeri bölgede devam eden kazı çalışmaları mevcuttur” dedi.

-“Rum siyasilerin bu insancıl hususu siyasi amaçları için kullandıklarını gözlemliyoruz”

Müftüzade, “Kayıplar konusunun politize edilmeyeceğine dair taraflar arasında bir mutabakat olmasına rağmen maalesef Rum siyasilerin zaman zaman bu insancıl ve hassas hususu siyasi amaçları için kullandıklarını gözlemliyoruz. Bu tutum hem kayıp yakınlarını rencide etmektedir hem de iki toplum arasında güvensizlik yaratmaktadır.” ifadelerini de kullandı.

Müftüzade, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi olarak, 2025 yılının daha da verimli bir sene olacağından ümitli olduklarını ifade ederek, “Kazı ekipleri sayımızı 8 ekibe yükseltmeyi ve yeni iş makineleri temin ederek kazılarımızı hızlandırmayı planlamaktayız. Bu vesileyle, kayıp yakınları başta olmak üzere yeni yılın tüm insanlığın beklentilerinin karşılanacağı bir yıl olmasını temenni ederim.” dedi.