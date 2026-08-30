Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında su almaya başlayan feribottaki yolcu ve mürettebatın kurtarılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Arıklı, Filo Gemicilik’e ait feribotun kıyıdan 4 mil açıkta su almaya başladığını söyledi.

Arıklı, 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu feribotta kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.