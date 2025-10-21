Eski bakan ve siyasetçi İsmail Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, seçimi kazanan Tufan Erhürman’a yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve tebrik mesajı yayımladı.

Bozkurt’un açıklaması şu şekilde:

19 Ekim 2025 seçiminin sonuçlarının hayırlı olmasını dilerim. Seçildiği belli olur olmaz Tufan Erhürman’ın verdiği mesajların tümü gayet olumlu idi. “Artık CTP başkanı değilim” dedi. Zafer sarhoşu olmayacağından, bütünlüğümüzden, liyakatten, Cumhurbaşkanı olarak değil Cumhurbaşkanlığı olarak (yani ekip olarak) çalışacağından, açıkça değilse bile devletin devamlılığından söz etti. Dış ilişkiler ve Kıbrıs sorununa yönelik tek sözcük etmeden Türkiye ile istişare içinde hareket edeceğini vurgulaması önemliydi. İnanılmaz bir başarı kazandı ve güzel bir giriş yaptı. Bütün içtenliğimle kutlarım.

Seçim sonuçlarının Kıbrıs sorunu ile ilgili bir halkoylaması olduğu görüşünde değilim. Bana göre iki konu Ersin Tatar’ı “günah keşişi” durumuna soktu:

1) UBP’nin yaşadığı anti demokratik süreç ile Hükümet icraatlarının faturası ona kesildi.

2) AKP-MHP müdahalesi ters tepti. Tek başına Cübbeli denen kişinin ekrana çıkması bile Ersin Tatar’a birkaç puan kaybettirdi.

Bu 2 etkenin yanına Partisi ile bağlaşık partilerin Tatar’a sahip çıkmadığını ya da çıkamadığını da söyleyebilirim. Kıbrıs konusundaki performansının seçimi kaybetmesindeki rolünün çok az olduğunu düşünüyorum, çünkü benimsediği ve uyguladığım politika konusunda, tarihin söz edeceği nisbî başarıları vardır. Yeni kapı açılmaması onun başarısızlığı değil, Rum tarafının isteksizliği ile uyuşmazlığıdır ama Sayın Erhürman faturanın ona kesilmesini başarmıştır. Sayın Tatar’ın Erhürman’ı hemen kutlaması da onun için artı puandır. Sayın Ersin Tatar’a, yaşamının bundan sonraki döneminde yeni başarılar ve sağlıklı yıllar dilerim. Daha ilk anda ortaya koyduğun davranış ve belirttiğin düşünceler ışığında yolun açık olsun Sayın Tufan Erhürman”