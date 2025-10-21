İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti, "barış, kardeşlik ve diyalog kazandı" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Talat, "Kavga, ötekileştirme, kutuplaştırma ve yalan propaganda kaybetti; barış, kardeşlik ve diyalog kazandı... Bir gerçek daha netleşti. Kıbrıslı Türkler iradesini ortaya koyarken başkalarına değil kendi bildiklerine ve değerlendirmelerine göre karar verme kapasitesine sahiptir.

Tufan Erhürman’ı kutlar, başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.