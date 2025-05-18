Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri bulundukları İstanbul’da yeni sezonda Mağusa Türk Gücü’nü çalıştıracak teknik direktörü belirlediler.

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt yaptığı paylaşımla yeni sezonda teknik direktör Hasan Topaloğlu le çalışacaklarını açıkladı. Koral Bozkurt’un, “Yen hedefler yen başlangıçlar” notuyla yaptığı fotoğraf paylaşımında teknik direktör Hasan Topaloğlu da yer aldı. Mağusa Türk Gücü’nü mağlup eden Lefke’nin Kıbrıs Kupası şampiyonluğuna ulaşmasını sağlayan Hasan Topaloğlu, yeni sezonda sarı yeşillilerin teknik direktörlüğünü yapacak.