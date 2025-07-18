Kıbrıs Türk futbolunun simge kulüplerinden biri olan Mağusa Türk Gücü (MTG), spor tarihine damga vuran bir geçmişe sahip. Kulübün 1918’den günümüze uzanan bu köklü geçmişi, SAMTAY Vakfı iş birliğiyle yayımlanan özel bir kitapta toplandı.

“1918 Yılından Günümüze Efsane Bir Futbol Takımı: Mağusa Türk Gücü” adlı bu eser, MTG’nin sadece sahadaki başarılarını değil, aynı zamanda toplumla kurduğu güçlü bağları ve Kıbrıs Türk spor kültürüne katkılarını da gözler önüne seriyor.

Kitabın tanıtımı amacıyla düzenlenen özel etkinlik, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de MTG Kulüp Lokalinde gerçekleştirilecek.

Kitabın yazarları Suna Atun, Bülent Fevzioğlu ve Bilgi Fevzioğlu, arşiv belgeleri, fotoğraflar ve anekdotlarla zenginleştirdikleri bu çalışmada, MTG’nin 1918–1960 yılları arasındaki dönemini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.