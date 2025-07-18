Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında meslek liselerinde iş birliğini artırmaya yönelik protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta düzenlenen törende, protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu imza koydu.

Protokolle, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi almaları, KTSO’ya bağlı iş yerlerine yerleştirilmeleri ve öğretmenlerin oda faaliyetlerine katılımının hedeflendiği kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, üretim odaklı ve sahaya dayalı bir mesleki eğitim modeli hedeflediklerini belirterek, protokolün istihdam odaklı eğitime katkı sağlayacağını ifade etti.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu ise meslek liselerine verdikleri öneme dikkat çekerek, yerel iş gücünün artırılması adına yapılan iş birliklerinin büyük önem taşıdığını söyledi.