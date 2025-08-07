Süper Ligde son 6 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü hem kadrosunu gençleştirmeye hem de yurt dışında futbol oynayan Kıbrıslı Türkleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü Kulübü bir süreden beridir takım antrenmanlarına katılan Londra'da yaşayan KKTC vatandaşı 4 futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor.

Yeşilova ile oynanan hazırlık maçında forma giyen kaleci Baran Cambaz, kanat oyuncusu Wesley Nurettin McDonald, bir dönem Avrupa'da adından söz ettiren ve Arsenal, West Ham, Trabzonspor gibi takımlarda oynamış olan; günümüzdeyse teknik direktörlük yapan eski futbolcu Ömer Rıza'nın 2006 doğumlu oğlu Josh Rıza ve her iki bekte forma giyebilen Tanyel Fernandes, Mağusa Türk Gücü'ne imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı yeşillilerin kısa süre içerisinde 4 futbolcuya da imza attırması bekleniyor.