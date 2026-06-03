Önümüzdeki sezona güçlü kadroyla girerek şampiyonluk hesapları yapan Mağusa Türk Gücü'nde transfer çalışmaları ve planlamalar sürüyor.

Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim öncelikli olarak ofansif özellikte üç yabancı transfer için araştırmalarını sürdürürken kadroda düşünülmeyen, kiralık veya bonservisli verilmesi planlanan 23 futbolcudan oluşan liste de açıklandı. Üçü yabancı futbolcudan oluşan 23 kişilik liste şöyle;