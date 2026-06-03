Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Saydam U15 Ligi’nde oynanan Türkmenköy ASK – Küçük Kaymaklı TSK karşılaşmasıyla ilgili yapılan itirazı değerlendirdi. Küçük Kaymaklı TSK’nın, rakip takımın futbolcu uygunluğu konusunda talimatlara aykırı hareket edildiği yönündeki başvurusu üzerine dosyanın incelenmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.

Karar şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 03.06.2026 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

30.05.2026 tarihinde Saydam U15 Ligi’nde 25032 maç numarası ile Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan Türkmenköy ASK – Küçük Kaymaklı TSK müsabakası ile alakalı olarak Küçük Kaymaklı TSK ilgili karşılaşmada Türkmenköy ASK’ın KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 8. maddesine aykırı hareket ettiği yönünde itiraz dilekçesi dosyalamıştır. Bu bağlamda ilgili karşılaşma ile alakalı olarak yapılan itirazın değerlendirilmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.