Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Canaloğlu, Burak Yiğit

Cihangir: Türkkan, Berhan, Selçuk, Yusuf, Hasan Ulukök(68.Dk Eray), Uğur, Ali Öztürk, Berkem(46.Dk Ali Bayır)(90.Dk Fikret),Hakan, Babacar, Meye(90+2.Dk Bilal)

K.Kaymaklı: İdris, Derviş(59.Dk Emre Nazik)(84.Dk Mehmet Öztürk), Boran(59.Dk İbrahim), Kadir,Alpay,Marega, Arcan, Arda Kortay(52.Dk Deran), Turgut, Arda Sözcü, Debouto(46.Dk Nana)

Goller: 25.Dk Meye, 29.Dk Ali Öztürk,90+4.Dk Eray (Cihangir)

Aksa Süper Lig'in 19.haftasında Cihangir, Küçük Kaymaklı'yı, Cihangir Stadı'nda konuk etti. Osman Özpaşa'nın yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Cihangir, Meye ve Ali'nin golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapatırken, ikinci devrede Eray Vudalı'nın golü skoru belirledi ve Cihangir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. K.Kaymaklı bu mağlubiyetle düşüşünü sürdürdü

18.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza alanına yapılan ortaya Marega vurdu ancak savunmada Selçuk vücudunu siper ederek golü önledi

25.Dk: Cihangir’de kullanılan taç atışında Babacar topu Meye’ye indirdi. Meye’nin vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 1-0 K.Kaymaklı

29.Dk: Cihangir kontra atağında Uğur topu geriden bindiren Ali Öztürk’ün önüne bıraktı. Sağ kanatta Derviş ile ikili mücadeleden galip çıkan Ali vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 K.Kaymaklı

49.Dk: K.Kaymaklı atağında Alpay topu ileriye taşıdı ve pasını Nana’ya aktardı. Nana’nın sağ çaprazdan vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

66.Dk: K.Kaymaklı’da sağ kanatta kazanılan frikiği kullanan Emre Nazik direkt kaleye vurdu ancak kaleci Türkkan topu kornere çeldi.

70.Dk: Cihangir’de sol çaprazda kazanılan frikiği Uğur direkt kaleye gönderdi ancak kaleci İdris topu kornere çeldi

90+4.Dk : Cihangir atağında Fikret topu soldan ceza alanına ortaladı ve Eray vuruşunda topu filelere gönderdi Cihangir 3-0 K.Kaymaklı