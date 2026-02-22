Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Tüpraş Stadı'ndaki maçta şov yapan siyah-beyazlılar, ligin en az gol yiyen takımı Göztepe'yi 4-0'lık skorla devirdi.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 43 yaptı ve Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yerleşti. 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İzmir ekibi ise 41 puanda kaldı.

Beşiktaş, 9. dakikada Wilfried Ndidi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 36'da yeni transferi Amir Murillo'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, 59. dakikada Junior Olaitan'ın kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı çıktığı maçta siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla Kocaelispor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Güney Koreli forveti Oh'un 74'te attığı jeneriklik golle tabelayı 4-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, mücadeleyi 4-0 kazandı.