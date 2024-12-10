Av. Arzu İzveren Numan yönetiminde toplanan KTFF Soruşturma Merci, 10.12.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.

1) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 12.haftada 08.12.2024 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya – Alsancak Yeşilova SK karşılaşmasında müsabaka boyunca hakemlere yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunan Mesarya SK takımının Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca,

2) AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 12.haftada 07.12.2024 tarihinde Gönyeli Stadı’nda oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Mormenekşe GBSK karşılaşmasında müsabakanın bitişinin ardından M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’in müsabaka hakemine yönelik eylemi sebebiyle Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca,

3) AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 12.haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atoll Kozanköy SK karşılaşmasında müsabaka devam ettiği sırada yaşanan olaylar sebebiyle Yeniboğaziçi DSK’nın Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca,

4) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 12.haftada 06.12.2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya TSK - Mağusa Türk Gücü müsabakasında Mağusa Türk Gücü taraftarlarının sebep olduğu küfürlü tezahürat ve saha olayları sebebiyle Mağusa Türk Gücü’nün Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi ve 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.