Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen Kuzey Cup Uluslararası Master Futbol Turnuvası'na katılan Yıldırım Masterleri turnuva ikincisi olmayı başardı.

10 takımın mücadele ettiği turnuvada yer alan Yıldırım Masterleri, oynadığı iki karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Turnuvanın ilk maçında Fethiye Masterleri'yle karşılaşan Yıldırım Masterleri, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İkinci maçta ise Kayseri Efsane Masterler'le karşılaşan Yıldırım Masterler, iyi oynamasına karşın mücadeleyi 3-2 kaybetti.

25 kişilik kafileyle Batum’da turnuvaya katılan Yıldırım Masterler’in kafile başkanlığını Hüseyin Akıl, antrenörlüğünü ise Cem Kanat yaptı.

Bu arada +48 Masterler penaltı yarışmasına katılan Yıldırım Masterler Ɓaşkanı Hüseyin Akıl şampiyon olurken, kaleci Altunç Orkun ise en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.