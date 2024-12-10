Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dostluk turnuvaları kapsamında düzenlenen Masterler Futbol Turnuvası, Sasider ve Gazimağusa sahalarında oynanan maçlarla futbolseverlere unutulmaz maç zevki yaşattı.

KKTC'nin önde gelen takımlarının yanı sıra, Türkiye’den, Kırklareli Master Veteranlar Takımı da turnuvada yer alarak dostluk mesajı verdi.

Turnuvada, KKTC’nin Sasider Masterler Takımı, Mağusa Futbol Master Takımı ve Maraş Masterler Takımı ile mücadele eden Kırklareli Master Veteranlar, futbolun kardeşlik diliyle bir araya geldi.

Kırklareli Master Veteranlar Başkanı Turgay Kaplan, dostluk ve sporun birleştiği bu turnuvada yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaplan, “Coğrafi yakınlığımızın ötesinde, futbol aracılığıyla kurduğumuz dostlukları pekiştiriyoruz. Bizi bu sıcak misafirperverlikle ağırlayan Tanju Üngör ve konaklama imkanlarını sağlayan EkorElegance Hotel Müdürü Serdar Ünal’a teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.

Kaplan ayrıca, turnuvaya katılan KKTC takımlarına başarılar dileyerek, bu tarz organizasyonların dostluk bağlarını güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Dostluk turnuvasının, sporun birleştirici gücünü ve iki ülke arasındaki kardeşliği bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Turnuva sonunda her iki ülkenin sporcuları dostluk fotoğrafları çektirerek, organizasyonun anlamına vurgu yaptı.(MHA)