Çetinkaya Türk Spor Kulübü, 1934’te kuruluşunda yer aldığı Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) 92’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, federasyondaki kurucu rolüne dikkat çekti. Kulüp, “Asıl sahibi ve kurucusu olmadan yazılan hiçbir tarih tam değildir” ifadeleriyle Çetinkaya’nın KOP tarihindeki yerini vurguladı.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) 92’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından tarihi fotoğrafların yer aldığı özel bir paylaşım yayımladı.

“Kıbrıs Türk sporunun ve KOP’un has evladı: Çetinkaya” başlığıyla yapılan paylaşımda, 1934 yılında KOP’un kurucu ortaklarından biri olan Çetinkaya’nın federasyonla olan tarihsel bağına vurgu yapıldı.

Kulüp açıklamasında, KOP’un kuruluşunda Çetinkaya’nın alın teri, imzası ve ruhunun bulunduğu belirtilerek, kulübün bugün federasyondan uzak kalmasına ilişkin burukluk ve sitem ifade edildi.

Paylaşımda, “Çetinkaya, bu topraklarda futbolun beşiğidir” ifadelerine yer verilirken, KOP’un 92’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı. Açıklamanın sonunda ise “Asıl sahibi ve kurucusu olmadan yazılan hiçbir tarih tam değildir” denilerek Çetinkaya’nın KOP tarihindeki konumuna dikkat çekildi.

TARİHİ FOTOĞRAFLARLA ÇETİNKAYA’NIN BAŞARILARI

Paylaşımda kullanılan görselde Çetinkaya’nın geçmiş dönemlerine ait çok sayıda siyah-beyaz fotoğraf yer aldı. Görselin üst bölümünde “We will be back where we belong” (Ait olduğumuz yere geri döneceğiz) ifadesi kullanılırken, ortada KOP’un 1934-2026 arasındaki 92 yıllık tarihine gönderme yapıldı.

Görselde ayrıca Çetinkaya’nın elde ettiği tarihi başarılar da sıralandı. Buna göre kulübün 1950-1951 KOP Ligi, 1951-1952 ve 1953-1954 Kıbrıs Kupası ile 1951, 1952 ve 1954 Pakkos Şildi şampiyonluklarına yer verildi.

Fotoğraflarda farklı dönemlerdeki Çetinkaya futbolcuları, kupalarla çekilmiş tarihi kareler ve takım kadroları da yer alırken, paylaşım Çetinkaya’nın KOP içerisindeki geçmişine ve Kıbrıs Türk futbolundaki tarihsel konumuna vurgu yapan bir mesaj olarak öne çıktı.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün açıklaması Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayımlandı.