Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) seçimli olağan genel kurul gerçekleştirildi. İki yıllık görev süresini dolduran Hasan Topaloğlu yönetimi, yapılan genel kurulda başkanlık için başka bir aday çıkmayınca tek aday olarak seçime gitti. Antrenörler Derneği lokalinde yapılan seçimli olağan genel kurulda başkanlığa yeniden Hasan Topaloğlu seçildi. Dernek lokalinde yapılan seçimli olağan genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Piro sekreterlikleri ise Mustafa Behlül, Osman Günal yaptı.

FAALİYET VE MALİ RAPOR

KKTFAD Olağan Genle Kurulda açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Hasan Topaloğlu katılan üyelere teşekkür ederek bugüne kadar yapılan faaliyetlerin daha da fazlasını yapmayı ve tesisleşme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Daha sonra Hasan Topaloğlu tarafından okunan faaliyet raporu ve Mustafa Piro tarafından sunulan mali rapor üyelerin oy birliği ile onaylandı.

TEK ADAY

KKTFAD Olağan Genle Kurula tek aday olarak giren Hasan Topaloğlu üyelerin onayı ile üçüncü dönem için yeniden başkanlığa seçildi. Hasan Topaloğlu başkanlığında yeni yönetim kurulu da üyeler tarafından onaylandı. Topaloğlu 3. Dönem yeniden iki yıllık görev süresi başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) 3. Dönem başkanlığa getirilen Hasan Topaloğlu yeni yönetimi kurulunu ve görev dağılımını yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantıda açıklayacağını belirtti.

13 Şubat 1984 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 42 yıllık süreçte başkan olarak görev yapanlar şöyle;

1. Özer Esenyel (Merhum) (13 Şubat 1984-25 Temmuz 1987)

2. Ali Çetin Amcaoğlu (25 Temmuz 1987-23 Ekim 1992)

3. Mahmut Özçınar (23 Ekim 1992-16 Eylül 1998)

4. Süleyman Göktaş (16 Eylül 1998-30 Eylül 2022)

5. Hasan Topaloğlu (30 Eylül 2022- 3. dönemi)