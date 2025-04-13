Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök,  Emir Turalı

Mağusa T. Gücü: Ufuk, Mehmet Gürlü, Isaac Cofie, Sinan, Zihni(Bünyamin), Emre, Erhun Öztümer (Mehmet Erol), Nevzat (Orkhan Aghazada), Andy Okpe (Sadık Balarabe), Şenol, Dinopeter Jude(Kenan Özer)

Yılmazköy’de, İzge dönemi sona erdi Yılmazköy’de, İzge dönemi sona erdi

Çetinkaya: Türkkan, Batuhan, Recep, Yusuf (Ali Nazlıoğlu), Kadir, Ahmet Hatay

Moussa Traore, Ahmet Kara (Cemal Ş. Kurt), Muammer Tip(Hamit), Ussumane Djabi, Yasin Doğan (Dk.61 Durmuş)

Goller: Dk.11 Dinopeter Jude Dk.55 Andy Okpe (MTG)

M T G2-1

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasına lider giren Mağusa Türk Gücü, 27’nci haftada karşılaştığı Çetinkaya’yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede sarı yeşillilerin gollerini Dinopeter Jude ve Andy Okpe kaydetti. Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle puanını 65’e yükseltti ve ligin bitimine 3 haftaya en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 2 puan önünde girdi. Çetinkaya ise 44 puanda kaldı.

Ligin 28’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Mesarya deplasmanına gidecek, Çetinkaya ise Cihangir’in konuğu olacak.  