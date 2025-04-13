Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Emir Turalı

Mağusa T. Gücü: Ufuk, Mehmet Gürlü, Isaac Cofie, Sinan, Zihni(Bünyamin), Emre, Erhun Öztümer (Mehmet Erol), Nevzat (Orkhan Aghazada), Andy Okpe (Sadık Balarabe), Şenol, Dinopeter Jude(Kenan Özer)

Çetinkaya: Türkkan, Batuhan, Recep, Yusuf (Ali Nazlıoğlu), Kadir, Ahmet Hatay

Moussa Traore, Ahmet Kara (Cemal Ş. Kurt), Muammer Tip(Hamit), Ussumane Djabi, Yasin Doğan (Dk.61 Durmuş)

Goller: Dk.11 Dinopeter Jude Dk.55 Andy Okpe (MTG)

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasına lider giren Mağusa Türk Gücü, 27’nci haftada karşılaştığı Çetinkaya’yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede sarı yeşillilerin gollerini Dinopeter Jude ve Andy Okpe kaydetti. Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle puanını 65’e yükseltti ve ligin bitimine 3 haftaya en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 2 puan önünde girdi. Çetinkaya ise 44 puanda kaldı.

Ligin 28’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Mesarya deplasmanına gidecek, Çetinkaya ise Cihangir’in konuğu olacak.