Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Abdulkadir Karadağ, Özal Çağlayan

Doğan T. Birliği: Dursun C. Ateş, Macdonald Niba, Emre, Tunahan Şencan(Dk.89 Emin), Doğukan (Güvenç), Kenan(Kaan Borova), Arda (Selim), Mustafa, Ali, Gime Toure (Serhat), Billy Michael

Karşıyaka: Ali, Eyyüp, Lawrence Ogbe, Bahadır, Mehmet Tekin, Tacettin, Chukwuemeka Uzakwe, Furkan, Mahfou Kande, Mehmet Neşe, Muhammed Jatta.

Goller: Dk. 7 ve Dk.72 Arda E. Metin Dk.84 Kenan Oshan Dk.90 Mustafa Salk (DTB) Dk.15 Muhammed Jatta (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, ligin 27’nci haftasında Karşıyaka’yı konuk etti, ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazanmasını bildi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi, karşılıklı atılan 1’er golle sona erdi. İkinci devrede vitesi artıran Doğan Türk Birliği üç gol daha bularak maçı 4-1 kazandı. Karşılaşmada Doğan Türk Birliği’nin golleri Arda E. Metin (2), Kenan Oshan ve Mustafa Salk’tan gelirken, Karşıyaka’nın tek sayısını Muhammed Jatta kaydetti. Doğan Türk Birliği, lider Mağusa Türk Gücü’nün kazandığı haftada hata yapmadı ve paunını 63’e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşıyaka ise eli boş döndüğü karşılaşma 27 puanda kaldı. Ligin 28’inci haftasında Doğan Türk Birliği, Tremeşeli Honlding Dumlupınar’ın konuğu olacak, Karşıyaka ise Gönyeli’yi konuk edecek.

(Foto: Özgür Göksel)