Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 29. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk edecek.
3 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da oynanacak olan Mağusa Türk Gücü – China Bazaar Gençlik Gücü maçının sahası belli oldu. Mağusa Türk Gücü’nün cezası nedeniyle maç, Serdarlı 16 Ağustos Stadında oynanacak.
BTM İkinci Lige hazırlanan Serdarlı’da Mete Sağır başkanlığındaki yönetim kurulu, saha zeminini iyi hale getirirken, maçın Serdarlı’da oynanacak olması bölgede de heyecan yarattı.
China Bazaar Gençlik Gücü, bitime 2 hafta kala liderliğini sürdürürken, yeşil beyazlı takım 74 yıllık tarihindeki ilk şampiyonluğu için iddiasını sürdürüyor.