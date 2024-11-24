Stat: Canbulat Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Hasan Baldan, Yusuf Atlar

Mağusa T. Gücü: Ufuk Şimşek, Zihni Temelci, Mehmet Gürlü Nevzat Duran (Mehmet Erol), Emre Kuvvetlişahin, Erhun Öztümer, Atay Yıldız (Doğukan), Emre Özsin, Abdoul Razak (Nehir), Bünyamin Ayaz, (Hasan C. Evren), Şenol Şoför

A. Yeşilova: Kemal Molla(Dk.46 Oğuzhan Doşar), Memduh Sarıoğlu, Sena Develioğlu (Billy Mehmet), Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Fidelis Iria, Cemal Yaşınses (Yunus E. Bal), Emmanuel Lawal, (Vakkas), Arda Ateş (Güvenç), Jonathan Weston, Mehmet F. Parlak

Goller: Dk.30 ve Dk.48 Erhun Öztümer Dk.57 ve Dk.75 Şenol Şoför Dk.8 Zihni Temelci (MTG) Dk.45 Emmanuel Lawal (Yeşilova)

AKSA Süper Lig’in 10’uncu haftasında Alsancak Yeşilova’yı konuk eden Mağusa Türk Gücü, karşılaşmayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri Erhun Öztümer (2) Şenol Şoför (2) ve Zihni Temelci’den gelirken, konuk ekibin tek golünü Emmanuel Lawal kaydetti.

Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle 20 puana yükseldi, Alsancak Yeşilova ise aldığı mağlubiyet sonrasında 11 puanda kaldı.

Bu sezon 4’üncü hafta itibariyle üç yıl aradan sonra yeniden evine dönüş yapan Mapusa Türk Gücü, bu sahadaki ilk galibiyetini Alsancak Yeşilova karşısında aldı.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Mağusa Türk Gücü lider Cihangir’i, Alsancak Yeşilova ise Çetinkaya’yı konuk edecek.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

